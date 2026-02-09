Arriva il nuovo Wi-Fi 7, già certificato dalla Wi-Fi Alliance nel 2024 e approvato ufficialmente nel 2025. Entro il 2026, dovrebbe diventare lo standard di massa nelle case e nelle aziende. Molti si chiedono se conviene fare subito l’upgrade o aspettare che questa tecnologia si diffonda completamente.

Wi-Fi 7 è arrivato nel consumer con la certificazione Wi-Fi Alliance nel 2024 e lo standard IEEE è stato finalizzato nel 2025; nel 2026 sta entrando nella fase di adozione di massa. Promette velocità fino a 46 Gbps, latenza ridotta e connessioni più stabili. Il valore 46 Gbps è però teorico e ottenibile in configurazioni estreme; nella pratica contano client, canali disponibili e interferenze. Ma conviene davvero aggiornare il router ora? O è meglio aspettare ancora qualche anno? In questa guida analizziamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche del Wi-Fi 7, i vantaggi concreti rispetto al Wi-Fi 66E, per chi è davvero utile e se vale la pena investire oggi. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Wi-Fi 7: guida completa 2026 – conviene fare l’upgrade?

