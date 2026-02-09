Whistleblowing USR Puglia attiva la piattaforma per le segnalazioni interne di docenti ATA e DS
L’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia ha aperto una piattaforma online per le segnalazioni interne. Ora docenti, ATA e dirigenti scolastici possono denunciare eventuali illeciti in modo più semplice e diretto. La piattaforma mira a migliorare la trasparenza e a prevenire comportamenti scorretti nelle scuole della regione.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha attivato una piattaforma informatica dedicata all’acquisizione e alla gestione delle segnalazioni interne di illeciti, in attuazione della normativa in materia di whistleblowing. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il Fascicolo digitale docenti e ATA rappresenta un nuovo strumento promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per semplificare la gestione della carriera e dei servizi del personale scolastico.
