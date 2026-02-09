Welcome Day per studenti in mobilità internazionale all’Università di Parma

Domani, 10 febbraio, l’Università di Parma apre le sue porte agli studenti in mobilità internazionale. Si tiene il tradizionale Welcome Day, un’occasione per accogliere i nuovi studenti in entrata per il secondo semestre di scambio. La giornata serve a presentar loro l’ateneo, i servizi e le opportunità disponibili, e a farli sentire subito parte della comunità universitaria.

È in programma perdomani, martedì 10 febbraio, il tradizionale Welcome Day dell’Università di Parma per studentesse e studenti in ingresso per mobilità di scambio internazionale (secondo semestre).Il ritrovo per la foto di gruppo è fissato per le 9 nella Corte interna della Sede centrale (via.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Università Parma

L’Università Cattolica del Sacro Cuore si conferma al primo posto in Italia per mobilità internazionale degli studenti.

La Regione Sicilia ha stanziato più di 3,4 milioni di euro per sostenere l’istruzione tecnologica superiore.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Università Parma

Argomenti discussi: Ravenna capitale della Borsa del futuro: tre giorni di sfide, strategie e formazione per i giovani talenti delle scuole superiori e università italiane; UniRC|Concluso il WELCOME DAY dell’Università Mediterranea.

'Welcome Day': Firenze accoglie gli studenti americaniL'iniziativa si è svolta nel Salone dei Cinquecento. A salutare i ragazzi erano presenti il console Usa e la vicesindaca Giachi Firenze, 5 febbraio 2019 - Cinquecento gli studenti americani che si ... lanazione.it

Welcome Day Unibo, una festa con gli studenti stranieriOltre mille ragazzi a Palazzo Re Enzo, il rettore Ubertini: L'innovazione e la crescita dell'Ateneo? Grazie ai giovani Bologna, 7 ottobre 2019 - Oltre mille ragazzi provenienti da tutto il mondo a ... ilrestodelcarlino.it

Welcome day 2025/2026 Palazzo Corigliano - II Piano - Online su Zoom 24 Febbraio 2026 dalle ore 10:00 ow.ly/6ti950Y8Kgn x.com

La seconda edizione del Welcome Day, tenutasi lo scorso 21 gennaio, è una giornata che dedichiamo ai nostri nuovi colleghi per accompagnarli nei loro primi passi in Ospedali Privati Riuniti. Un momento pensato per orientarsi, prendere confidenza con il c facebook