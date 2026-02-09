War crimes prosecutors seek 45 years’ prison for Kosovo ex-president

Gli inquirenti internazionali hanno chiesto 45 anni di carcere per Hashim Thaci, ex presidente del Kosovo. Secondo le accuse, Thaci avrebbe guidato gruppi armati etnici albanesi durante i conflitti passati. La sua posizione politica e il suo ruolo nei combattimenti sono ora al centro del processo davanti alla corte dell’Aja. La decisione si inserisce in un procedimento che mira a fare luce su crimini di guerra e responsabilità passate.

"The accused committed crimes against their perceived opponents to take control over Kosovo," prosecutor Kimberly West told the court in The Hague. She added that in 1998 and 1999 more than 100 political opponents and perceived collaborators with Serbian security forces were killed and hundreds abused in and around 50 detention camps run by the KLA. "This case is about the four accused's goal to gain and exercise control over all of Kosovo," West said near the end of a nearly three-year trial at the special Kosovo war crimes court in The Hague. Thaci, 57, who served as prime minister, foreign minister and president of independent Kosovo between 2008 and 2020, and his co-accused deny all the charges.

