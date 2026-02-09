Voti Juve-Lazio | Kalulu eroe Isaksen protagonista Le pagelle

La partita tra Juventus e Lazio si è conclusa con un risultato tutto sommato equilibrato. Kalulu è diventato l’eroe della serata, grazie a un gol deciso che ha portato la Juve in vantaggio. Isaksen ha invece dato spettacolo come protagonista, mostrando corsa e tecnica. Le pagelle di fine gara sono state più che mai indicative di una sfida combattuta fino all’ultimo minuto.

La sfida tra Juventus e Lazio, valida per la 24ª giornata di Serie A, ha offerto una panoramica sintetica delle prestazioni dei protagonisti in campo. Le pagelle raccolgono i giudizi sui singoli elementi, evidenziando punti di forza e momenti decisivi, senza interpretazioni soggettive. L'analisi si concentra sui ruoli, sugli sviluppi tattici e sugli episodi che hanno segnato l'incontro. La Juventus è scesa in campo con un 4-2-3-1 che ha visto Di Gregorio tra i pali. In difesa, Kalulu, Bremer e Koopmeiners hanno composto la linea davanti al portiere; Cabal, impegnato nel raccordo con i trequartisti, ha alternato responsabilità difensive e di costruzione.

All’Allianz Stadium si è giocata una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

La partita tra Juventus e Lazio si è chiusa con due protagonisti in grande spolvero: McKennie e Kalulu.

