Volo di linea Air France entra per errore in una zona di guerra | paura per i 238 passeggeri a bordo

Un volo di linea Air France è finito in una zona di guerra per errore. A bordo ci sono stati momenti di paura tra i 238 passeggeri e i 12 membri dell’equipaggio. Fortunatamente, nessuno si è fatto male e l’incidente si è concluso senza conseguenze gravi.

L'"incidente" non ha avuto gravi conseguenze per i 238 passeggeri e i 12 membri dell'equipaggio del volo Air France.

