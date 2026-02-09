Vis contro Forlì è un pareggio sofferto Eurogol Macrì Ceccacci rimedia subito

Una partita intensa quella tra Vis Pesaro e Forlì, finita con un pareggio che lascia entrambi i club con l’amaro in bocca. La squadra di casa sblocca il punteggio con un eurogol di Macrì, ma il Forlì non si arrende e trova subito il gol del pareggio con Ceccacci. La partita si gioca su un filo, con poche occasioni nette da entrambe le parti e un ritmo comunque elevato fino all’ultimo minuto. Alla fine, il risultato di 1-1 rispecchia una sfida combattuta, dove nessuna delle due formazioni

VIs Pesaro 1 Forlì 1 VIS (3-4-2-1): Pozzi; Ceccacci, Primasso, Zoia; Durmush (38' st Mariani), Di Paola, Pucciarelli (38' st Berengo), Vezzon; Machin (19' st Paganini), Giovannini R. (31' st Barranco); Nicastro. All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Piras, Tonucci, Di Renzo, Bastianelli, Podrini, Rizza, Franchetti, Ventre. FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, Palomba, Elia, Cavallini (39' st Zagre); Franzolini (9' st Scaccabarozzi), Menarini, Ilari (9' st Macrì); Selvini (24' st Coveri), Trombetta, Farinelli (39' st Onofri). All. Miramari. A disp. Calvani, Veliaj, Mandrelli, Saporetti, Ripani, Macrì, Greco, Spinelli, Giovannini A.

