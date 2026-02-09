VIDEO| Un sì con 120 giorni di condizionale per la Nuova Pescara | le elezioni pesano ma il 1 gennaio 2027 nascerà

La fusione tra Pescara e alcuni comuni vicini riceve il via libera definitivo. Dopo 120 giorni di attesa, il giudizio è positivo, anche se gli elettori sono tornati alle urne e ci sono state alcune difficoltà. La decisione di andare avanti arriva comunque, e il nuovo ente nascerà il 1 gennaio 2027. La strada è ancora lunga, ma l’accordo sembra ormai quasi certo.

Tre pareri positivi e due negativi nel secondo e definitivo monitoraggio dell'andamento del processo di fusione, in un quadro segnato dal ritorno parziale alle urne a Pescara e i problemi che questo avrebbe comportato, ma la decisione è di "promuovere" comunque il lavoro fatto, sebbene a una. Approfondimenti su Nuova Pescara Castigliego (Giovani democratici di Nuova Pescara): "Le elezioni non devono fermare l'iter della fusione" Le prossime elezioni del 8 e 9 marzo a Pescara non devono interrompere il percorso di fusione tra i comuni. Famiglia del bosco, al via il 23 gennaio la perizia psichiatrica sui genitori: 120 giorni per valutare le competenze genitoriali di Nathan e Catherine Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha avviato una perizia psichiatrica sui genitori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, noti come famiglia del bosco. NON SOLO "NUOVA PESCARA" Fusione comuni: #Atri e #Pineto dicono "Si". E #Silvi I sindaci dei due enti hanno espresso apertura aprendo a un percorso condiviso alla creazione di un nuovo comune da 40mila residenti La Nuova Pescara non è solo un progetto amministrativo: è una sfida politica e istituzionale. Ne ho discusso su LaQTV, nel programma Area Metropolitana – Le idee a confronto, insieme all'On. Guerino Testa.

