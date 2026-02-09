Video shock | Bron Breakker si infortuna durante Raw

Durante l’ultima puntata di Raw, Bron Breakker si è infortunato sul serio. Il video dell’incidente ha fatto il giro del web e ha lasciato tutti senza parole. Le prime notizie parlano di un infortunio più serio di quanto sembrasse in tv, e ora si attende di sapere quanto tempo dovrà stare fuori. La scena ha creato molta apprensione tra i fan e i colleghi, che sperano in una pronta ripresa.

La situazione medica di Bron Breakker è emersa come più grave di quanto apparisse nelle immagini televisive. Durante la puntata di Raw del 29 gennaio, l'ex Campione Intercontinentale ha riportato una seria ernia in diretta, in un momento di forte impatto sportivo legato all'ingaggio scenico del segmento. Le valutazioni cliniche successive hanno indicato la necessità di un intervento chirurgico immediato, con Breakker rimosso da tutti gli impegni ufficiali e senza una data precisa per il rientro alle competizioni. La partecipazione a WrestleMania 42 resta incerta e dipende dall'esito delle procedure post-operatorie e dal periodo di recupero.

