VIDEO | L' armata impossibile contro i conflitti | i guerrieri nani di Papeschi invadono i giardini del Massimo
Da Palermo arriva un forte no a ogni conflitto. Max Papeschi si presenta con il suo sguardo dissacrante, pronto a mostrare i guerrieri nani invadere i giardini del Massimo. La scena cattura l’attenzione di chi osserva, mentre l’artista mette in discussione la guerra con immagini che sfidano il senso comune.
Da Palermo un forte “no” a ogni conflitto: è lo sguardo dissacrante di Max Papeschi a tracciare un confine oltre cui non andare. In un tempo si assiste a guerre reali, economiche o silenziose contro il futuro del pianeta, Papeschi attinge al suo modus non conformista per affrontare il tema della.🔗 Leggi su Palermotoday.it
“Extinction”: nei giardini del Teatro Massimo e a Palazzo Trinacria l'“esercito impossibile” di Max Papeschi
Nei giardini del Teatro Massimo e a Palazzo Trinacria, Max Papeschi presenta “Extinction”.
Amici palermitani, siciliani di tutto il mondo… Vi segnalo questo super evento: EXTINCTION La Guerra è Pace, la Libertà è schiavitù, l’Ignoranza è forza. La Fondazione Pietro Barbaro presenta l’armata impossibile dell’artista Max Papeschi. Inaugurazione sab facebook
