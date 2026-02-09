VIDEO Alla memoria di Mario Mirabassi il Grifone d' Onore della Famiglia Perugina

Questa mattina la Famiglia Perugina ha ricordato Mario Mirabassi, conferendogli il Grifone d'Onore. La cerimonia si è svolta nel rispetto della sua memoria, con amici e colleghi che hanno reso omaggio alla sua figura, simbolo di impegno e passione culturale.

Il Grifone d'Onore è stato dedicato alla memoria di Mario Mirabassi, come un riconoscimento alla sua eredità culturale. L'associazione Famiglia Perugina ha voluto celebrare così il 26esimo insignito di questo prestigioso premio, omaggiando l'indimenticabile figura dell'artista e promotore.

