Viaggio in prima classe grande successo per il talk show di Borgo Ferrovia

Ieri sera il Teatro Santa Chiara di Borgo Ferrovia si è riempito fino all’orlo. La puntata di “Viaggio in prima classe” ha attirato un pubblico di giovani e rappresentanti di diverse associazioni. Al centro del dibattito, l’importanza dell’associazionismo come scuola di valori, comunità e rispetto per le nuove generazioni. Lo spettacolo, molto seguito, dimostra come questi temi siano ancora molto sentiti nella zona.

Ieri sera il teatro "Santa Chiara" di Borgo Ferrovia ha registrato il tutto esaurito per la nuova puntata di "Viaggio in Prima Classe", il format ideato e promosso dall'associazione "Per Borgo Ferrovia" Sala gremita di giovani e associazioni: al centro del dibattito l’associazionismo come scuola di valori, comunità e rispetto per le nuove generazioniIeri sera, domenica 8 febbraio 2026, il Teatro Santa Chiara di Borgo Ferrovia (Avellino) ha registrato il tutto esaurito per la nuova puntata di “Viaggio in Prima Classe”, il format ideato e promosso dall’Associazione "Per Borgo Ferrovia". Un evento che ha trasformato la sala in un vero e proprio laboratorio di idee, con una platea giovane e partecipativa che ha riempito ogni posto, confermando il ruolo vitale del quartiere come punto di riferimento per l’aggregazione e la riflessione collettiva.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Borgo Ferrovia

Una sala piena di giovani e associazioni ha assistito a un talk molto seguito a Borgo Ferrovia.

È morta Angela Azzaro, giornalista e scrittrice nota per il suo impegno nella difesa dei diritti delle donne e delle minoranze.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Borgo Ferrovia

Argomenti discussi: STARLUX sceglie Praga come prima destinazione europea. Ha la first class; Cronisti in classe. Riparte il lungo viaggio: gli studenti-reporter scendono in campo; Emirates potenzia la Dubai-Tokyo Narita con un secondo volo giornaliero; Lo Shinkansen: consigli di viaggio per il treno proiettile giapponese.

Viaggio in Prima Classe: grande successo al Teatro Santa Chiara per il talk show di Borgo FerroviaSala gremita di giovani e associazioni: al centro del dibattito l’associazionismo come scuola di valori, comunità e rispetto per le nuove generazioni. Ieri sera, domenica 8 febbraio 2026, il Teatro Sa ... irpiniaoggi.it

Viaggio in prima classe con ValextraValextra dedica la prossima stagione invernale alle sue icone da viaggio. Che sia per brevi trasferte o per lunghi tragitti, la griffe sinonimo di valigeria di lusso dal 1937 svela a Milano moda uomo ... milanofinanza.it

Un IMPA della FCE parte da Catania Borgo. Ricordi consegnati alla memoria… I DVD sulla Circumetnea (anche sulle tratte soppresse) sono su LA GRANDE FERROVIA www.lagrandeferrovia.altervista.org Anche su www.eBay.it #piemarr #dvdferroviari #pietr facebook