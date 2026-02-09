Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 19 | 10

Viabilità ancora congestionata sulla Roma-Fiumicino e sul Grande Raccordo Anulare. Tra Laurentina e Tiburtina si formano lunghe code in carreggiata esterna, mentre in quella interna si rallenta tra Laurentina e Pontina. Anche la Pontina, tra Spinaceto e l’Eur, corre lentamente con traffico intenso e code, soprattutto tra Pavona e Campoleone. Le strade regionali sono rallentate per incidenti o traffico pesante, con le auto che si accumulano vicino ai centri abitati di Velletri, Genzano e Albano. La situazione resta critica

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Laurentina e Tiburtina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Laurentina e Pontina Roma Fiumicino Aurelia è più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina percorrendo la statale Pontina traffico rallentato con code tra Spinaceto del grande raccordo direzione Eur in via Cristoforo Colombo rallentamenti e code tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia sulla strada regionale netto per incidente traffico rallentato con code tra Pavona Cecchina direzione Campoleone di Lanuvio mentre in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia ed Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

