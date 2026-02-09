Viabilità congestione tra il Grande Raccordo Anulare e le strade cittadine di Roma. Questa sera si registrano code e rallentamenti in diversi punti della capitale e dintorni. Tra Fiumicino e Roma Sud il traffico è intenso sulla carreggiata esterna, mentre in quella interna si rallenta tra Cassia e Salaria. C’è congestione anche tra Nomentana e Roma Teramo e tra via Fiorentini e il GRA sulla A91 Roma Fiumicino. La Flaminia, invece, è bloccata all’altezza di Adriano, e anche via Salaria si riempie

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia e Salaria è più avanti tra le uscite Nomentana in Roma Teramo sul tratto Urbano code altezza direzione tangenziale est mentre in senso contrario si rallenta tra via Fiorentini ed il grande raccordo anulare sulla a91 Roma Fiumicino rallentamenti altezza via della Magliana direzione Colombo percorre una strada statale Flaminia coda altezza Adriano direzione Morlupo mentre in via Salaria si sta in coda per l'intenso traffico tra Settebagni e la tenuta Santa Colomba è più avanti tra fonte di papà e Monterotondo Scalo direzione Passo Corese mentre in via Tiburtina un incidente rallenta il traffico tra il grande raccordo e Settecamini direzione Tivoli da cardiologica ed Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 18:10

La viabilità a Roma e nel Lazio resta complicata questa mattina.

Tra incidenti e lavori, il traffico a Roma resta intenso.

