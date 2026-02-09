Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 16 | 25

Viabilità complicata a Roma e dintorni. La circolazione lungo il Grande Raccordo Anulare si fa intensa, con code tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna e rallentamenti tra Cassia bis e Salaria in carreggiata interna. Tra Tiburtina e Prenestina si segnala traffico lento, mentre sull’A91 verso Fiumicino ci sono rallentamenti all’altezza di via della Magliana. La Cassia e via Salaria registrano code a tratti, e anche in via Tiburtina e via Casilina si formano lunghe code per l

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare code a tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna fino a lenta tra le uscite Cassia bis e Salaria è più avanti tra Tiburtina e Prenestina sul tratto Urbano si rallenta tra la Togliatti Grande Raccordo in uscita della capitale sulla a91 Roma Fiumicino rallentamenti altezza via della Magliana direzione Colombo percorrendo la strada statale Cassia code a tratti per traffico intenso tra il grande raccordo Elisa Farnese nei due sensi di marcia in via Salaria rallentamenti altezza tenuta Santa Colomba è più avanti tra ponte di papà e Monterotondo Scalo direzione Passo Corese in via Tiburtina traffico rallentato tra Settecamini e la canzone di due sensi di marcia mentre via Casilina si sta in coda per l'intenso traffico tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia con le ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino di velocità ed astrale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 16:25 Approfondimenti su Roma Regionale Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 16:25 Questa mattina si registrano diversi disagi sulla viabilità di Roma e dintorni. Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 09:25 #Roma-Via La viabilità a Roma e nel Lazio resta complicata. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Roma Regionale Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito un aggiornamento ... romadailynews.it Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso Come di consueto in queste ore a Roma sul Raccordo ... romadailynews.it #Roma #viabilità per problemi di viabilità, la linea di bus 441 al momento non sta transitando su via della Pietra Sanguigna/metro Quintiliani. x.com Weekend con eventi, manifestazioni e modifiche alla viabilità: tutte le strade e le chiusure da conoscere a Roma facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.