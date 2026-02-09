Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 12 | 25

Questa mattina a Roma si sono formate lunghe code sulla via Nettunense e sulla grande raccordo anulare a causa di un incidente. La circolazione si muove lentamente, soprattutto sulla via Salaria e sulla Cassia, dove si registrano rallentamenti. Da questa sera alle 20:45, attenzione alle modifiche temporanee al traffico allo stadio Olimpico per la partita Roma-Cagliari.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità aggiornamento con il traffico in tempo reale servizio della regione Lazio lunghe code a causa di un incidente nelle due direzioni sulla via Nettunense siamo all'altezza di via della Falcognana prestare attenzione alle operazioni di ripristino del resto la circolazione si presenta regolare sulla carreggiata del grande raccordo anulare sulle maggiori consolari ad eccezione solo dei rallentamenti sulla via Salaria altezza Villa Spada verso la tangenziale anche sulla Cassia da Tomba di Nerone in direzione del raccordo infine ricordiamo che questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico si giocherà Roma Cagliari venticinquesima giornata del campionato maschile di serie A prestare attenzione alla provvisoria disciplina di traffico attiva nella zona dello Stadio Olimpico è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento e buon viaggio un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

#Roma-Via La viabilità a Roma e nel Lazio resta complicata.

Da questa mattina, il traffico sulla maggior parte delle strade di Roma e del Lazio scorre senza grossi problemi.

