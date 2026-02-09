Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 07 | 25

Questa mattina a Roma il traffico si presenta molto congestionato. Sull’autostrada A1, tra Valmontone e lo svincolo con Roma Sud, si registrano incolonnamenti di circa 9 chilometri a causa di un incidente. La situazione si aggrava anche sulla Pontina, con code tra Pomezia e Castel di Decima, provocate dal traffico intenso. Chi arriva dalla direzione del centro si trova anche in difficoltà sulla via Flaminia e sulla Salaria, dove si registrano chiusure in entrata. La situazione resta complicata, soprattutto nel tratto urbano tra Roma e

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito un aggiornamento per i pendolari che stanno procedendo verso la capitale sull'autostrada A1 Roma Napoli a causa di un incidente ci sono incolonnamenti di 9 km tra Valmontone e lo svincolo con la diramazione Roma Sud sempre verso la capitale sulla statale Pontina code a tratti per traffico intenso tra Pomezia e Castel di Decima poi chiude in entrata verso il centro sulla via Flaminia e Salaria sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire dal raccordo sul raccordo si intensifica il traffico all'altezza della galleria pen internamente in esterna cosa tratta all'altezza dello svincolo con la Roma Teramo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

