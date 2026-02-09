Via Cerda la protesta | Strada completamente dimenticata a due passi dal salotto di Palermo

La strada pedonale di via Cerda a Palermo si trova in condizioni molto critiche. La protesta è forte tra i residenti e i commercianti, che denunciano un degrado ormai insostenibile. La strada, a pochi passi dal cuore della città, è abbandonata da tempo e presenta buche, sporcizia e poca illuminazione. La situazione è sotto gli occhi di tutti, ma ancora nessuno ha fatto abbastanza per risolverla. La gente chiede interventi immediati per riqualificare l’area.

Scrivo per segnalare una situazione di grave degrado che da tempo interessa via Cerda, area pedonale sita a Palermo e strada immediatamente adiacente a via Ruggero Settimo, il cosiddetto "salotto di Palermo". Nonostante la posizione centrale e strategica, via Cerda è stata completamente dimenticata dalle istituzioni. La strada versa oggi in uno stato di abbandono totale: sono presenti cumuli di immondizia di vario genere, rifiuti ingombranti e persino una lavatrice abbandonata. A rendere il quadro ancora più surreale, da tempo giacciono inutilizzate e lasciate al degrado anche strutture comunali per l'ancoraggio di biciclette e monopattini.

