Veroli in scena Il filo rosso

La stagione teatrale di Veroli è ormai a metà. Il Teatro Comunale continua a proporre spettacoli, attirando un pubblico numeroso e fedele. La gente non manca mai, vuole vivere l’emozione del palco e non rinuncia alla sua serata di spettacolo.

È ormai giunta a metà la stagione teatrale del Teatro Comunale Veroli che procede senza sosta grazie ad un pubblico affezionato e partecipe per il quale il teatro è un appuntamento fisso irrinunciabile. Una nuova storia andrà in scena domenica 15 febbraio, con la compagnia INstabile, che porterà.

