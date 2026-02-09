Vergara | Al Napoli non indossi una maglia ma una speranza! poi la rivelazione sul gol al Chelsea

Antonio Vergara ha fatto parlare di sé dopo aver segnato un gol incredibile contro il Chelsea in Champions League. Il giovane attaccante napoletano ha lasciato il segno con una rete che molti definiscono come un simbolo di speranza per il suo club. Dopo la partita, Vergara ha detto che indossare la maglia del Napoli significa portare una speranza, non solo un numero. La sua conclusione ha riacceso l’entusiasmo fra i tifosi, che ora credono che il talento del giocatore possa portare grandi risultati alla squadra.

Antonio Vergara, soprattutto dopo il gol incredibile segnato contro il Chelsea in Champions League, ha inevitabilmente attirato su di sé l’attenzione dei tifosi, degli appassionati di calcio e degli addetti ai lavori. Avete sentito le ultime dichiarazioni rilasciate sul canale ‘YouTube’ del club? Di seguito le sue parole. Vergara parla chiaro sui canali ufficiali del Napoli: poche parole ma forti. Antonio Vergara, a ‘Small Talk’ sul canale YouTube del Napoli, ha dichiarato: “ Giocare a Napoli da napoletano credo sia la cosa più facile che ci sia: non indossi la maglia, indossi la speranza dei ragazzi che sognano un giorno di vestire l’azzurro”.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Antonio Vergara ha fatto entusiasmare i tifosi del Napoli con il suo primo gol in Champions contro il Chelsea.

Antonio Vergara si apre sulle sue emozioni davanti alla maglia del Napoli.

