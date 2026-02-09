Verena Hofer perde una posizione ma resta in corsa per il bronzo nello slittino

Questa mattina, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Verena Hofer ha perso una posizione nella classifica dello slittino singolo femminile. A differenza delle gare maschili, dove le posizioni sono rimaste ferme dall'inizio alla fine, le cose sono cambiate già tra le prime due run. Alcuni sorpassi hanno movimentato la classifica, lasciando ancora in corsa la Hofer per il bronzo, che si deciderà nella giornata decisiva.

A differenza di quanto visto con gli uomini, dove le posizioni erano cristallizzate sin dalla prima run fino alla fine della gara, la prova di singolo femminile dello slittino già tra la prima alla seconda discesa vede alcuni sorpassi importanti alla vigilia della giornata decisiva che assegnerà il titolo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulla Eugenio Monti avvicendamento tra tedesche al comando: 52.550 e record della pista per Julia Taubitz, che sorpassa la connazionale Marle Fraebel, ora distante di 61 millesimi. Tutto apertissimo per la medaglia d’oro. Alle loro spalle è tutta un’altra gara, con distacchi giganteschi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Verena Hofer perde una posizione, ma resta in corsa per il bronzo nello slittino Approfondimenti su Verena Hofer LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 febbraio in DIRETTA: pazzesca Verena Hofer, 3a nello slittino! A breve il curling Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 regalano emozioni fin dalle prime ore. LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Hofer perde una posizione nella seconda manche La competizione di slittino femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina entra nel vivo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Verena Hofer Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Bota fa subito un tempone, ottime sensazioni dalle azzurre; Milano-Cortina: i risultati di oggi degli azzurri; Angelana perde gara e vetta Ellera ottima la prima di Grilli; LIVE Slittino Singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Fischnaller ipoteca il bronzo!. Verena Hofer perde una posizione, ma resta in corsa per il bronzo nello slittinoA differenza di quanto visto con gli uomini, dove le posizioni erano cristallizzate sin dalla prima run fino ala fine della gara, la prova di slittino ... oasport.it Bota sorpassa Hofer, ma Verena è ancora in piena corsa per la medaglia: Taubitz, capolavoro nella 2^ mancheA metà gara del singolo femminile di slittino (martedì dalle ore 17.00 le due discese decisive), sulla 'Eugenio Monti' di Cortina, la leader azzurra è ... neveitalia.it https://www.oasport.it/2026/02/live-slittino-prove-singolo-femminile-olimpiadi-in-diretta-ultime-rifiniture-per-hofer-e-robatscher/ Seguite con noi la DIRETTA LIVE delle due ultime prove dello slittino singolo femminile. Verena Hofer e Sandra Robatscher affilano facebook LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: in pista l’outsider Verena Hofer - x.com

