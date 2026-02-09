Verena Hofer sorprende tutti: si piazza terza dopo la prima manche del singolo femminile di slittino a Milano Cortina 2026. La svedese, che meno di un anno fa sembrava lontana dai vertici, ha conquistato il pubblico con una gara solida sulla pista di casa. L’atmosfera delle Olimpiadi invernali sta facendo la differenza, spingendo gli atleti italiani a dare il massimo.

Ce l’avessero detto poco meno di un anno fa, probabilmente sarebbe scappata una risata. È cambiato tutto invece: la pista di casa aiuta, l’atmosfera di Milano Cortina 2026 dà una spinta in più ed anche in una disciplina che ci sembrava ostica arrivano grandi risultati. Profilo basso, ma nel singolo femminile di slittino ai Giochi troviamo due azzurre tra le prime sei dopo la prima run, con una virtualmente sul podio. Verena Hofer è terza dopo la prima discesa: una run perfezionabile (il che è sicuramente positivo), in una gara che vede due tedesche in fuga e diverse atlete vicine in lotta per la medaglia, tra le quali due azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Verena Hofer fa sognare: è terza dopo la prima manche del singolo femminile di slittino!

Approfondimenti su Verena Hofer

In una giornata di gara, Verena Hofer sorprende tutti e si piazza al terzo posto dopo la prima manche nel singolo femminile di slittino alle Olimpiadi 2026.

Questa sera alle 17, le atlete italiane Robatscher e Hofer scendono in pista per la prima manche dello slittino singolo femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

