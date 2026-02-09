Negli ultimi giorni si è riacceso il dibattito sulle grandi opere in Italia, con il Ponte sullo Stretto che torna sotto i riflettori. Ma dietro a queste discussioni ci sono storie di anni di lavoro, fatica e passione di chi ogni giorno si occupa di cantieri e grandi progetti. Una di queste è quella di un’eccellenza nel settore degli autotrasporti, che da vent’anni si confronta con le sfide di realizzare opere complesse e di portare avanti un settore fondamentale per il Paese.

Negli ultimi tempi il tema delle grandi opere è tornato con forza al centro del dibattito pubblico. Il progetto del Ponte sullo Stretto, più di altri, è diventato il simbolo di una discussione che ciclicamente riemerge in Italia: quella sulle infrastrutture strategiche, sui tempi di realizzazione e sulla capacità del sistema Paese di portare a compimento interventi complessi. Al di là delle posizioni e delle polemiche però, il dato di fondo resta uno: le grandi opere non hanno mai smesso di esistere, né di incidere sui conti pubblici e sull’economia reale. Secondo le più recenti rilevazioni sullo stato delle infrastrutture strategiche, il valore complessivo dei progetti prioritari in Italia supera i 480 miliardi di euro, con una quota significativa di cantieri già avviati o in fase avanzata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Vent’anni fra cantieri e grandi opere: storia di un’eccellenza degli autotrasporti

Approfondimenti su Autotrasporti Eccellenza

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Autotrasporti Eccellenza

Argomenti discussi: Vent’anni fra cantieri e grandi opere: storia di un’eccellenza degli autotrasporti; Da oggi è possibile esplorare un'antica chiesa romana in fase di restauro; Cancelletto di partenza; Il lago fantasma torna a riempirsi dopo 20 anni: la sfida per l’acqua che serve migliaia di persone.

Dy Costruzioni, vent’anni di edilizia integrata tra visione e responsabilitàLa pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornal ... giornaledibrescia.it

Aurelia bis, vent’anni di cantiere e disagi da Savona a LucetoSavona – «Ho settant’anni, ma sono sicura che l’Aurelia bis non la vedrò mai finita. In compenso, ho vissuto - e vivrò ancora- tutti i pesantissimi disagi causati da questo cantiere infinito». È ... ilsecoloxix.it

LA LETTERA DI ROBERTO BAGGIO AI GIOVANI Per vent’anni ho fatto il calciatore. Questo certamente non mi rende un maestro di vita ma ora mi piacerebbe occuparmi dei giovani, così preziosi e insostituibili. So che i giovani non amano i consigli, anch’io er facebook

Inflitti vent’anni di reclusione a Giuseppe Di Giovanni e sedici a Giuseppe Auteri. Al centro del procedimento strategie della cosca e traffici di stupefacenti x.com