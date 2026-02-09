Juan Pablo Guanipa, leader dell’opposizione venezuelana vicino a Maria Corina Machado, è stato arrestato di nuovo poche ore dopo essere stato scarcerato. La procura ha accusato Guanipa di aver violato le condizioni imposte al momento della libertà. La notizia ha sorpreso chi seguiva da vicino la situazione politica nel paese, ancora in tensione dopo i recenti sviluppi.

Caracas, 9 feb. (AdnkronosAfp) - Juan Pablo Guanipa, leader dell'opposizione venezuelana vicino al premio Nobel per la pace Maria Corina Machado, è stato nuovamente arrestato, oggi, a poche ore dopo il suo rilascio dal carcere, su richiesta della procura che ha ritenuto che avesse violato le condizioni poste dopo la sua liberazione avvenuta ieri. "Le misure decise dai tribunali sono subordinate al rigoroso rispetto degli obblighi imposti”, ha spiegato la procura in un comunicato, che chiede alla giustizia che l'ex vicepresidente del Parlamento sia sottoposto “a un regime di detenzione domiciliare”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venezuela: nuovamente arrestato leader opposizione vicino a Machado

