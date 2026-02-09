Questa sera si gioca Venezia contro Modena, una sfida importante per la ventiquattresima giornata di Serie B 20252026. I padroni di casa vogliono confermarsi in testa alla classifica, mentre gli emiliani cercano punti per restare in zona playoff. La partita si presenta come un’occasione chiave per entrambe, con tifosi già pronti allo stadio e appassionati che seguono l’evento in diretta.

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lagunari vogliono mantenere la testa della classifica appena conquistata, mentre gli emiliani puntano a mantenersi in zona playoff. Venezia vs Modena si giocherà martedì 10 febbraio 2026 alle ore 20 presso lo stadio Penzo. VENEZIA VS MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari continuano a macinare punti, come dimostra il primato dei punti in casa. La squadra di Stroppa è reduce dal blitz di Frosinone che l’ha portata al vertice della classifica con 50 punti, a più tre sul secondo posto. L’obiettivo è dare un altro segnale forte al campionato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Venezia vs Modena, ventiquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Nel testa a testa tra Modena e Venezia, la diciassettesima giornata di Serie B si presenta come un crocevia cruciale per le ambizioni di promozione.

DIRETTA/ Modena Venezia (risultato finale 1-2): gol della bandiera di Di Mariano (Serie B 20 dicembre 2025)Eccoci, finalmente ci siamo, pochissimi istanti e sarà finalmente diretta di Modena Cesena, prima del fischio iniziale però diamo un’occhiata ai numeri pre gara per capire chi tra le due formazioni ... ilsussidiario.net

Video Modena Venezia (1-2)/ Gol e highlights: rete decisiva firmata Casas! (Serie B, dicembre 2025)Video Modena Venezia (risultato finale 1-2) gol e highlights della gara valida per la diciassettesima giornata della Serie B 2025/2026. VIDEO MODENA VENEZIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI Allo Stadio ... ilsussidiario.net

Venezia-Modena, le Brigate Lagunari: “Tutti in curva martedì per una grande coreografia” facebook