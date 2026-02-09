Questa sera il Venezia di Stroppa cerca di allungare la serie di vittorie e mantenere il primato in Serie B. Al Penzo, i lagunari affrontano in casa il Modena di Sottil, che spera di fermare il momento positivo dei padroni di casa. Le due squadre scendono in campo con le formazioni ufficiali e i pronostici sono aperti. Il match può decidere molto in classifica e promette tensione fino all’ultimo minuto.

In Serie B comanda il Venezia di Stroppa che in questo 23esimo turno affronta in casa il Modena di Sottil. Per i lagunari contro il Frosinone è arrivata l’ottava vittoria consecutiva, in un altro scontro diretto dopo quello contro il Monza e che li porta a +4 sul terzo posto. Dopo qualche tentennamento iniziale la squadra ha iniziato a viaggiare spedita verso l’immediato ritorno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Venezia-Modena (martedì 10 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Lagunari a caccia della nona vittoria consecutiva

Questa sera il Venezia di Stroppa cerca di conquistare la nona vittoria di fila contro il Modena di Sottil.

Questa sera alle 20, Venezia e Modena si sfidano nel 23esimo turno di Serie B.

