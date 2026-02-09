Venezia-Modena martedì 10 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Lagunari a caccia della nona vittoria consecutiva
Questa sera il Venezia di Stroppa cerca di allungare la serie di vittorie e mantenere il primato in Serie B. Al Penzo, i lagunari affrontano in casa il Modena di Sottil, che spera di fermare il momento positivo dei padroni di casa. Le due squadre scendono in campo con le formazioni ufficiali e i pronostici sono aperti. Il match può decidere molto in classifica e promette tensione fino all’ultimo minuto.
In Serie B comanda il Venezia di Stroppa che in questo 23esimo turno affronta in casa il Modena di Sottil. Per i lagunari contro il Frosinone è arrivata l’ottava vittoria consecutiva, in un altro scontro diretto dopo quello contro il Monza e che li porta a +4 sul terzo posto. Dopo qualche tentennamento iniziale la squadra ha iniziato a viaggiare spedita verso l’immediato ritorno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Venezia Modena
Questa sera il Venezia di Stroppa cerca di conquistare la nona vittoria di fila contro il Modena di Sottil.
Questa sera alle 20, Venezia e Modena si sfidano nel 23esimo turno di Serie B.
Ultime notizie su Venezia Modena
