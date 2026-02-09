La partita tra i giornalisti e la Rai si infiamma ancora una volta. Questa volta, tutti cercano di mettere sotto pressione Petrecca, ma nessuno si azzarda a toccare Mattarella. La polemica nasce dalla telecronaca contestata del direttore di Rai Sport, che aveva preso il posto di Bulbarelli, subito dopo le telefonate forti del portavoce del Quirinale. La situazione resta tesa e il clima tra i media e l’ente pubblico si fa sempre più caldo.

La telecronaca contestata del direttore di Rai Sport nasce perché ha sostituito il vice Bulbarelli, dopo le telefonate di fuoco del portavoce del Quirinale. Il motivo? Aver svelato la «sorpresa» di Re Sergio. Una valanga di critiche ha seppellito il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca. La sua telecronaca «imbarazzata» della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina è diventata un clamoroso caso politico. I giornali le hanno dedicato «fiumi di parole», ma a nessun cronista è saltato in mente di scrivere il nome proibito o ineffabile: non Jahvè, ma Quirinale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vanno tutti all’assalto di Petrecca ma nessuno osa toccare Mattarella

