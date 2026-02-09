valtellina boom rinviato in albergo pochi turisti ma i benefici si vedranno in futuro

A Bormio e Livigno le strutture ricettive registrano poche presenze turistiche. Gli albergatori sperano che i benefici si vedranno più avanti, anche se quest’anno il boom è stato rinviato. La stagione resta sotto le aspettative, ma si guarda già al futuro.

Sondrio, 9 febbraio 2026 – A Bormio e Livigno si prevede un’occupazione delle strutture alberghiere in linea con quella dello stesso periodo delle passate stagioni. La stragrande maggioranza delle persone presenti nelle due località valtellinesi olimpich e è rappresentato da atleti e da addetti ai lavori. Lo si sapeva anche prima che nel mese di febbraio i clienti abituali non avrebbero invaso le due località proprio per la presenza dell’evento olimpico. Ospitare i Giochi, d’altronde, è importante per un ritorno nel medio e lungo termine, una scommessa per poter poi avere risultati importanti in futuro, che si traducono in un incremento del flusso turistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

