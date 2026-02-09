valensin e castellani gran duello sui 200 ai campionati italiani giovanili aurora vicini cresce bravo pagliarini

La seconda giornata dei Campionati Italiani juniores e promesse indoor si è accesa con il duello tra Elisa Valensin e Margherita Castellani sui 200 metri. Le due atlete si sono sfidate a testa a testa al PalaCasali di Ancona, regalando uno spettacolo emozionante. Sul fronte delle giovani promesse, Aurora Vicini continua a crescere, mentre il talento Pagliarini si distingue con una buona performance.

Il grande duello tra Elisa Valensin e Margherita Castellani sui 200 metri ha illuminato la seconda giornata dei Campionati Italiani juniores e promesse indoor di atletica, andati in scena al PalaCasali di Ancona. Valensin si è imposta con il tempo di 23.45, a sei centesimi dal suo record italiano U20, e ha preceduto la rivale, capace di fermarsi a un centesimo dal proprio personale (23.64). Da annotare anche la bella prova di Laura Frattaroli, che ha demolito il proprio primato al coperto sui 400 metri in un brillante 53.77 e salendo al secondo posto delle liste italiane U20 di sempre. Francesco Pagliarini, fratello di Alice, ha dettato legge sui 200 metri juniores in 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

Matteo Berardo si distingue nel panorama italiano con numerosi record nazionali, mentre Larissa Iapichino ha brillato al Memorial Giovannini, tappa del World Indoor Tour di atletica in sala, disputato ad Ancona.

Nella cornice dei meeting indoor nazionali, l’atletica italiana registra risultati positivi, tra cui il debutto di Simonelli sui 60 metri e il progresso di Pagliarini, mentre si interrompe un record italiano giovanile.

Nella prima giornata dei Campionati Italiani U20 e U23 indoor ad Ancona l'atleta di Castel Ivano Valeria Minati (Us Quercia Dao Conad) concede il bis e riconquista il titolo italiano femminile nei 1500 metri con il nuovo personale di 4:17.56. Bravissima Valeria! facebook