Guido Vaciago si scaglia contro la Juventus dopo la sconfitta con la Lazio. Il giornalista critica duramente i dirigenti, chiedendo loro di riflettere e svegliarsi, perché i nuovi acquisti non stanno portando i risultati sperati. Vaciago non risparmia nemmeno gli arbitri, che secondo lui avrebbero influito sul risultato della partita.

Guido Vaciago ha commentato duramente la prova della Juventus contro la Lazio, criticando anche l’operato della dirigenza e degli arbitri. Guido Vacciago, sulle colonne di Tuttosport, ha parlato del pareggio di ieri sera tra Juventus e Lazio. QUI LE ULTIME SULLA JUVE SULLA PARTITA – «Il cuore o la rabbia? Questo è il problema. Se fa più godere il popolo bianconero il valoroso assalto finale e il gol di Kalulu; o fa più imbestialire la superficialità di certi errori? Quelli dei giocatori bianconeri e quelli dell’arbitro Guida, che ignora un rigore piuttosto netto sullo 0-0? Il dubbio spacca la serata juventina, ma una certezza si fa largo tra le emozioni: sono due punti persi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vaciago duro sulla Juve: «Bisogna svegliarsi, i dirigenti devono riflettere perché i nuovi non incidono. E sugli arbitri dico questo»

Di Canio riflette sull'importanza della passione e dell'orgoglio nazionale nel calcio italiano.

L'ultima giornata di campionato ha riacceso le discussioni sugli arbitraggi, con molte polemiche riguardo ai gol annullati e all'uso del VAR.

