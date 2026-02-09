Quasi un adulto su due in Italia si mostra scettico sui vaccini. Lo rileva un nuovo studio che cerca di fare il punto sulla diffidenza crescente. Molti italiani sono ancora diffidenti e preferiscono evitare o rinviare la vaccinazione, evidenziando un problema che riguarda ormai una larga fetta della popolazione.

Il lavoro, pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet Regional Health – Europe, è stato coordinato dell’Università di Torino. Il paper si basa su un’indagine condotta tra settembre 2024 e marzo 2025 attraverso interviste web e telefoniche. Il campione comprende 52.094 adulti residenti in tutta Italia, rappresentativi della popolazione adulta per età, genere, livello di istruzione, area geografica e dimensione del comune di residenza. L’obiettivo principale dello studio è fornire una fotografia aggiornata e dettagliata dell’esitazione vaccinale e identificare i sottogruppi della popolazione maggiormente esposti a questo fenomeno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Vaccini, aumenta la diffidenza: quasi un adulto su due è scettico

In Italia, quasi un adulto su due ha ancora dubbi sui vaccini.

