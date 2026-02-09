Uso della forza come arma di lotta La lettera dai domiciliari dell' antagonista Gigi
In Italia cresce la tensione tra i gruppi che usano la violenza come arma di lotta. L’ultima lettera di Gigi, un antagonista ai domiciliari, mette in luce come questa realtà si stia allargando. La sensazione è che si sottovaluti il problema, considerandolo solo come rabbia giovanile, ma in realtà si sta creando una piattaforma che rivendica e diffonde l’uso della forza nelle proteste di piazza.
In Italia si sta creando, e costruendo, una piattaforma che rivendica la violenza come strumento di lotta di piazza ma la percezione è che si stia sottovalutando la portata di questa situazione, riducendola a semplice “rabbia” giovanile. Non siamo di fronte a una generazione che confusa, come vorrebbero far credere alcuni, ma a un nucleo attivo che ne ha presa una molto precisa, lastricata di un'ideologia che fa del conflitto fisico il suo cardine identitario. E non servono le analisi per capirlo, perché sono gli stessi antagonisti, gli stessi membri di questa massa fluida a rivendicarlo, come si legge in una lettera scritta da “Gigi”, abruzzese, attualmente ai domiciliari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
