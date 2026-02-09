Usa Super Bowl ai Seattle Seahawks

I Seattle Seahawks hanno vinto il Super Bowl. Hanno battuto i New England Patriots 29-13 nella partita giocata a Santa Clara, in California. La squadra di Seattle ha dominato dall’inizio alla fine e si porta a casa il titolo.

Questa notte i Seattle Seahawks hanno vinto il Super Bowl, battendo i New England Patriots con un punteggio di 29-13.

"Lo show del Super Bowl è stato assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre! Un affronto alla grandezza dell'America". È l'attacco di Trump a Bad Bunny su Truth. "Il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini". #ANSA x.com