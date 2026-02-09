US boards vessel in Indian Ocean without incident defense secretary says

La Marina americana ha effettuato senza problemi una visita di ispezione e il controllo di un'imbarcazione, l’Aquila II, nel tratto di mare tra l’Oceano Indiano e le sue acque internazionali. L’operazione, annunciata oggi, si è svolta senza incidenti e si inserisce in una serie di attività di pattugliamento e controllo delle rotte marittime della zona. Nessun problema, quindi, per l’equipaggio dell’Aquila II, mentre le forze statunitensi continuano a monitorare la regione.

WASHINGTON, Feb 9 (Reuters) - U.S. military forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding on the Aquila II vessel without incident in the Indian O. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - US boards vessel in Indian Ocean without incident, defense secretary says Approfondimenti su US Military IndianOcean NATO Secretary General: discussed Russia’s attacks and energy problems with Ukraine’s Zelenskiy Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha avuto un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, affrontando le recenti offensive russe e le questioni energetiche che interessano l'Ucraina. US military says it struck vessel in eastern Pacific, killing two Il Comando del Sud degli Stati Uniti ha confermato di aver effettuato un intervento militare su un'imbarcazione nell'Europa Pacifico, con l'obiettivo di garantire la sicurezza nella regione. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. US House Floor Proceedings (Tuesday, February 3, 2026) Ultime notizie su US Military IndianOcean US boards vessel in Indian Ocean without incident, defense secretary saysAdd Yahoo as a preferred source to see more of our stories on Google. WASHINGTON, Feb 9 (Reuters) - U.S. ?military ?forces conducted a right-of-visit, ?maritime ?interdiction and ?boarding on the ... yahoo.com Mylena VocalCoach. Mapa · Motivation. Simply swing in front of the Indian Ocean #voice #mylenavocalcoach #emotionalhealth #travel #personalgrowth facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.