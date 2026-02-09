Uomini e Donne registrazione 9 Febbraio 2026 | le anticipazioni
Nella registrazione di lunedì 9 febbraio 2026 il clima in studio si fa subito caldo. Tra scelte improvvise, gesti romantici che non trovano risposta e nuovi equilibri che cambiano, i protagonisti si confrontano con emozioni forti. La puntata tiene con il fiato sospeso, mentre le tensioni aumentano e le decisioni si fanno più chiare.
Nella puntata di Uomini e Donne registrata lunedì 9 Febbraio 2026 il clima si scalda tra scelte improvvise, gesti romantici non ricambiati e nuovi equilibri che si spostano in studio. Dal parterre del Trono over arrivano una conoscenza interrotta subito e una chiusura definitiva, mentre nel Trono classico si vedono esterne molto attese, baci che cambiano le dinamiche e un’eliminazione che fa discutere. Rosanna Siino e Alessio Pili Stella spiazzano sui social Gemma Galgani e il cavaliere Fabrizio: stop immediato. Le anticipazioni Uomini e Donne partono da Gemma Galgani, che riceve l’arrivo di un nuovo cavaliere. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Approfondimenti su Uomini Donne
Uomini e Donne, registrazione 2 Febbraio 2026: le anticipazioni
Martedì 2 febbraio 2026, nello studio di Uomini e Donne sono state registrate le nuove puntate.
Uomini e Donne, registrazione 3 Febbraio 2026: le anticipazioni
Martedì 3 febbraio 2026 si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne.
Ultime notizie su Uomini Donne
Argomenti discussi: Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 2 febbraio: Ciro perde corteggiatrici; Uomini e Donne Anticipazioni nuove registrazioni: Elisabetta chiude con Sebastiano, Ciro perde due corteggiatrici; Uomini e Donne, le anticipazioni del 3 febbraio: Sara bacia un corteggiatore, mentre Ciro...; Uomini e donne, Sara non perde tempo: bacio in esterna con l'amico di Ciro.
Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9 febbraio 2026/ Nuovi corteggiatori per Sara e Ciro?Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9 febbraio 2026: arrivano nuovi corteggiatori per Sara Gaudenzi e Ciro Solimeno? ilsussidiario.net
UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 3 FEBBRAIO 2026/ Bacio per Sara, Ciro ritrova le corteggiatriciUomini e Donne, anticipazioni registrazione 3 febbraio 2026: nuovi cavalieri per Gemma Galgani, Sabrina Zago ed Elisabetta Gigante ... ilsussidiario.net
#UominieDonne: #GemmaGalgani piange (ancora una volta) per #MarioLenti La puntata di Uomini e Donne di oggi è iniziata con uno sfogo di Gemma nel dietro le quinte. La dama del trono over ha pianto per il suo amore non corrisposto per Mario. Nonostan facebook
Erano uomini, donne e bambini. Ma mica come noi. Ora sono sommersi. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.