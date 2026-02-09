Undici è morta | l’attore di Lucas McLaughlin conferma la fine del personaggio nel finale di Stranger Things

L’attore Caleb McLaughlin ha confermato che il personaggio di Undici muore nel finale di “Stranger Things”. La notizia mette fine a settimane di attese e voci tra i fan, che ora devono riconsiderare le proprie teorie sulla serie.

Il destino di Undici, personaggio chiave della serie Netflix “Stranger Things”, è stato finalmente svelato dall’attore Caleb McLaughlin, ponendo fine a mesi di speculazioni tra i fan. L’attore ha confermato che, a suo dire, il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown non è sopravvissuto all’esplosione finale che ha distrutto il Sottosopra e l’Abisso, offrendo una prospettiva che contrasta con le interpretazioni più ottimistiche emerse dopo la conclusione della quinta stagione. La dichiarazione è arrivata durante un’intervista al programma televisivo americano The View. La questione della sopravvivenza di Undici ha diviso la comunità di appassionati per settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Stranger Things

Caleb McLaughlin, famoso per “Stranger Things”, ha fatto sapere di voler interpretare Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe.

Netflix ha diffuso un nuovo trailer dell'episodio finale di Stranger Things 5, in cui Hopper invita Undici a lottare.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Stranger Things

Argomenti discussi: Stranger Things 5: il Re è morto… e l’abbiamo ucciso noi; Stranger Things: l'attore di Lucas conferma il destino di Undici dopo mesi di speculazioni; Undici acquisti, ma senza top: tocca al Bari post rivoluzione; Truffe online: Cina mette a morte altre quattro persone, dopo le undici di pochi giorni fa.

Stranger Things: l'attore di Lucas conferma il destino di Undici dopo mesi di speculazioniCaleb McLaughlin conferma il destino di Undici in Stranger Things 5. L'attore svela il vero significato del finale e cosa aspettarsi dallo spin-off animato Tales from '85. msn.com

Stranger Things, un'altra star rompe il silenzio sul destino di Undici!Il finale di Stranger Things divide il pubblico; gli attori discutono il destino ambiguo della protagonista Undici. serial.everyeye.it

Caleb McLaughlin, noto per il ruolo di Lucas Sinclair in Stranger Things, ha rivelato di aver deciso di allontanarsi dai social media per dare priorità alla sua crescita spirituale e rafforzare il suo rapporto con Dio. L'attore ha eliminato il suo account Instagram co facebook