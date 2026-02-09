Undici è morta | l’attore di Lucas McLaughlin conferma la fine del personaggio nel finale di Stranger Things

Da ameve.eu 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attore Caleb McLaughlin ha confermato che il personaggio di Undici muore nel finale di “Stranger Things”. La notizia mette fine a settimane di attese e voci tra i fan, che ora devono riconsiderare le proprie teorie sulla serie.

Il destino di Undici, personaggio chiave della serie Netflix “Stranger Things”, è stato finalmente svelato dall’attore Caleb McLaughlin, ponendo fine a mesi di speculazioni tra i fan. L’attore ha confermato che, a suo dire, il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown non è sopravvissuto all’esplosione finale che ha distrutto il Sottosopra e l’Abisso, offrendo una prospettiva che contrasta con le interpretazioni più ottimistiche emerse dopo la conclusione della quinta stagione. La dichiarazione è arrivata durante un’intervista al programma televisivo americano The View. La questione della sopravvivenza di Undici ha diviso la comunità di appassionati per settimane.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Stranger Things

Caleb McLaughlin e Miles Morales: l’attore di Stranger Things, un sogno nel MCU per rappresentare il nuovo Spider-Man.

Caleb McLaughlin, famoso per “Stranger Things”, ha fatto sapere di voler interpretare Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe.

Stranger Things 5: Hopper chiede a Undici di lottare nel trailer dell'episodio finale

Netflix ha diffuso un nuovo trailer dell'episodio finale di Stranger Things 5, in cui Hopper invita Undici a lottare.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Stranger Things

Argomenti discussi: Stranger Things 5: il Re è morto… e l’abbiamo ucciso noi; Stranger Things: l'attore di Lucas conferma il destino di Undici dopo mesi di speculazioni; Undici acquisti, ma senza top: tocca al Bari post rivoluzione; Truffe online: Cina mette a morte altre quattro persone, dopo le undici di pochi giorni fa.

Stranger Things: l'attore di Lucas conferma il destino di Undici dopo mesi di speculazioniCaleb McLaughlin conferma il destino di Undici in Stranger Things 5. L'attore svela il vero significato del finale e cosa aspettarsi dallo spin-off animato Tales from '85. msn.com

undici è morta lStranger Things, un'altra star rompe il silenzio sul destino di Undici!Il finale di Stranger Things divide il pubblico; gli attori discutono il destino ambiguo della protagonista Undici. serial.everyeye.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.