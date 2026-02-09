Un' auto ed una barca recuperati dal Mincio dai vigili del fuoco

Nella mattinata di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti a Peschiera del Garda per recuperare un’auto e una barca che si trovavano nel fiume Mincio. L’intervento è stato necessario dopo che i mezzi sono finiti in acqua, creando qualche preoccupazione tra i residenti. I vigili hanno lavorato con attenzione per mettere in sicurezza le vittime e rimuovere i veicoli dal fiume.

Nella mattinata di lunedì, intorno alle ore 10, i vigili del fuoco sono intervenuti a Peschiera del Garda per un'operazione di recupero particolarmente delicata nel fiume Mincio.

