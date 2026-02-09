Una verticale di tortellini vi conquisterà

Una nuova interpretazione di cucina semplice e gustosa sta conquistando i buongustai. Un ristorante propone una verticale di tortellini che promette di sorprendere per la qualità e i sapori autentici. Basta sedersi, assaggiare e lasciarsi conquistare da quella sensazione di comfort che solo un piatto ben fatto sa regalare.

C’è un’idea di cucina che non ha bisogno di essere spiegata a lungo per funzionare. Basta sedersi a tavola, riconoscere i sapori, sentirsi a proprio agio. È da questa convinzione che nasce Tavola MoS, il nuovo progetto di ristorazione firmato da Stefano Zanini, che dopo il suo ristorante sul porticciolo di Desenzano apre un nuovo spot ospitato all’interno dell’affascinante Rocca di Lonato, proprietà della Fondazione Ugo Da Como. Il luogo non è una semplice cornice: la Rocca è un complesso monumentale che domina il Garda bresciano, con una vista che abbraccia lago ed entroterra, giardini e architetture stratificate. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Approfondimenti su Tortellini Verticali

6 Marche di TORTELLINI da EVITARE (e 3 che sono Ottime)

Ultime notizie su Tortellini Verticali

