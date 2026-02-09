Nella notte milanese, glo organizza un evento esclusivo per celebrare la musica e la città. A poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, il brand di BAT Italia invita degli ospiti a una serata speciale. L’obiettivo è ricordare il lato bello di Milano e il suo legame con la musica, in un’atmosfera intima e raffinata. La serata si svolge in un contesto riservato, lontano dal clamore ufficiale, lasciando spazio a momenti di relax e convivialità tra musica e amici.

Nella cornice delle Olimpiadi di Milano-Cortina, a poche ore dalla cerimonia ufficiale, a conquistare le scene è una serata esclusiva firmata glo, il brand di punta di BAT Italia per i dispositivi scalda stick destinati a consumatori adulti. Si è tenuta la sera tra il 5 e il 6 febbraio, quando la città era addormentata dopo il primo giorno di frenesia e frastuono. Ci si muoveva tra zone rosse, strade bloccate, annunci di imprevisti in quasi tutte le lingue del mondo, persino la pioggia. Milano era nel caos, come solo raramente si concede di essere, e per questo era ancora più bella. La secret night di glo: ospite d’onore Mahmood. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Una secret night con glo per ricordare il bello di Milano (e della musica)

Dopo il successo della prima serata, Candle Night torna a Montegrotto Terme.

