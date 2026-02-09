Una associazione culturale in Valdelsa ha deciso di aiutare la Pubblica assistenza di Poggibonsi con un contributo per l’ambulanza. La donazione arriva da un gruppo impegnato nel territorio, che ha voluto sostenere i servizi di emergenza locali. Con questa iniziativa, si rafforza la rete di donazioni che permette di garantire servizi essenziali alla comunità.

Una associazione culturale attiva in Valdelsa sostiene la Pubblica assistenza di Poggibonsi con un contributo pro ambulanza. E’ La Scintilla, che raccoglie ogni anno piccole donazioni volontarie da versare alle associazioni, in virtù di una collaborazione con la Libreria Mondadori di Poggibonsi durante le Festività (giovani de La Scintilla impacchettano doni natalizi, raccogliendo delle somme). E stavolta la scelta è caduta sulla Pubblica Assistenza di Poggibonsi. Dice Giovanni Di Fede (nella foto), presidente della organizzazione di volontariato: "Un grazie infinito all’associazione La Scintilla e alla Libreria Mondadori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Una rete diffusa di donazioni ci permette di garantire servizi"

Approfondimenti su Valdelsa Poggibonsi

In Puglia, le persone di Brindisi Montagna vedono un cambiamento nei servizi sociali e sanitari.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Valdelsa Poggibonsi

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: così Hpe ridisegna la rete olimpica più diffusa di sempre; Una rete diffusa di donazioni ci permette di garantire servizi; Grazie, Minneapolis; Ravenna, da Europe Direct della Romagna al via una rete di antenne diffusa sul territorio romagnolo.

Una rete diffusa di donazioni ci permette di garantire serviziUna associazione culturale attiva in Valdelsa sostiene la Pubblica assistenza di Poggibonsi con un contributo pro ambulanza. E’ La ... lanazione.it

Milano Cortina 2026: così Hpe ridisegna la rete olimpica più diffusa di sempreDalla gestione di oltre 22.000 chilometri quadrati alla sicurezza Zero Trust: Hewlett Packard Enterprise spiega come ha costruito le fondamenta digitali dei Giochi, abbandonando le reti legacy per u ... ilsole24ore.com

Milano Cortina 2026: così Hpe ridisegna la rete olimpica più diffusa di sempre ilsole24ore.com/art/milano-cor… x.com

Milano Cortina 2026: così Hpe ridisegna la rete olimpica più diffusa di sempre Dalla gestione di oltre 22.000 chilometri quadrati alla sicurezza Zero Trust: Hewlett Packard Enterprise spiega come ha costruito le “fondamenta digitali” dei Giochi, abbandonando l facebook