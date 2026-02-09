Una poveraccia! Patrizia De Blanck quella lite furiosa al GF proprio con lei

Lunedì 9 febbraio, Patrizia De Blanck è scomparsa. La showgirl, amatissima in Italia, si è spenta dopo aver combattuto a lungo contro una malattia, mantenendo il suo riserbo fino all’ultimo. La sua presenza in TV e le sue polemiche, come quella con la gieffina, restano nella memoria di molti.

È scomparsa Patrizia De Blanck, volto noto e amatissimo della televisione italiana, lunedì 9 febbraio, dopo una lunga malattia affrontata con riservatezza. La contessa, icona di ironia e spontaneità, aveva lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, partecipando a programmi di intrattenimento e reality come Grande Fratello Vip, dove il suo carattere schietto e diretto l’aveva resa protagonista di momenti memorabili. Oltre alla carriera televisiva, la De Blanck era nota per il suo spirito irriverente e per i duelli verbali, talvolta esuberanti, che non lasciavano indifferenti i compagni di trasmissione e il pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

