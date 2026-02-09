Una poveraccia! Patrizia De Blanck quella lite furiosa al GF proprio con lei

Lunedì 9 febbraio, Patrizia De Blanck è scomparsa. La showgirl, amatissima in Italia, si è spenta dopo aver combattuto a lungo contro una malattia, mantenendo il suo riserbo fino all’ultimo. La sua presenza in TV e le sue polemiche, come quella con la gieffina, restano nella memoria di molti.

È scomparsa Patrizia De Blanck, volto noto e amatissimo della televisione italiana, lunedì 9 febbraio, dopo una lunga malattia affrontata con riservatezza. La contessa, icona di ironia e spontaneità, aveva lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, partecipando a programmi di intrattenimento e reality come Grande Fratello Vip, dove il suo carattere schietto e diretto l’aveva resa protagonista di momenti memorabili. Oltre alla carriera televisiva, la De Blanck era nota per il suo spirito irriverente e per i duelli verbali, talvolta esuberanti, che non lasciavano indifferenti i compagni di trasmissione e il pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Nella notte, Giada De Blanck ha annunciato la morte della madre, Patrizia De Blanck.

La notizia della morte di Patrizia de Blanck ha fatto il giro del mondo dello spettacolo.

