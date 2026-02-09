Una piazza di Milano è stata pulita da cima a fondo da alcuni abitanti | raccolti 72kg di rifiuti

Questa mattina, alcuni volontari di Milano hanno deciso di dedicare il loro tempo per pulire piazzale Siena. Armati di scope, palette e sacchi, hanno raccolto ben 72 chili di rifiuti. Hanno passato diverse ore a sistemare la piazza, rendendola più pulita e ordinata. La loro azione ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, che hanno apprezzato lo sforzo. Ora la piazza appare più accogliente e meno sommersa di rifiuti.

È successo nel pomeriggio di domenica 8 febbraio in piazzale Siena. In campo una dozzina di volontari: "Presto altre azioni in altri angoli della città" Scope, palette e sacchi per la spazzatura. È stata ripulita da alcuni volontari piazzale Siena a Milano. L’operazione di pulizia, a cui hanno partecipato una dozzina di volontari, si è svolta nel pomeriggio di domenica 8 febbraio ed è stato il primo appuntamento del 2026 di Retake, movimento di mobilitazione che, in tutta Italia, vede cittadini e cittadine impegnati nella tutela e nella rigenerazione degli spazi pubblici. Durante la maxi pulizia sono stati raccolti complessivamente 72 kg di rifiuti, di cui 60 kg di indifferenziata e 12 kg di vetro.🔗 Leggi su Milanotoday.it

