Una follia Morte Zoe choc dopo l’omicidio della 17enne | il dramma di Naudy
Una giovane di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata brutalmente uccisa a Nizza Monferrato. La polizia ha arrestato Alex Manna, 20 anni, che ha confessato di averla colpita ripetutamente al volto con i pugni. La comunità è sotto shock per un episodio che ha sconvolto tutti.
Si chiama Alex Manna, 20 anni, l’ assassino di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta ieri a Nizza Monferrato, nell’ Astigiano, colpita ripetutamente al volto con pugni dal suo aggressore e uccisa. L’ennesimo femminicidio di questo 2026. La giovane avrebbe tentato di urlare e di difendersi, ma sarebbe stata strangolata, senza riuscire a sottrarsi alla violenza. Secondo le prime ricostruzioni investigative, i due non avevano una relazione sentimentale e Manna – che ieri pomeriggio ha confessato il delitto – risulterebbe già legato a un’altra persona, circostanza che non gli avrebbe impedito di tentare un approccio anche con Zoe.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
“L’ha uccisa così”. Zoe Trinchero, fine terribile: la follia dietro l’omicidio della 17enne
Questa mattina a Torino è stato confermato il fermo di un uomo sospettato di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata senza vita nel suo appartamento.
Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «È stata strangolata»
Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nel fiume a Nizza Monferrato, in provincia di Alessandria.
Forse Zoe Trinchero poteva essere salvata. È il dubbio atroce che aleggia sulla morte della ragazza di 17 anni uccisa nella notte tra il 6 e il 7 febbraio a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. Al momento non è possibile sapere se sia morta per i pugni ricevuti, per st facebook
Zoe Trinchero e Matilde Baldi, il destino tragico delle due ragazze di Montegrosso d'Asti. L'infanzia insieme, l'amicizia e una morte assurda e precoce x.com
