Una follia Morte Zoe choc dopo l’omicidio della 17enne | il dramma di Naudy

Da caffeinamagazine.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata brutalmente uccisa a Nizza Monferrato. La polizia ha arrestato Alex Manna, 20 anni, che ha confessato di averla colpita ripetutamente al volto con i pugni. La comunità è sotto shock per un episodio che ha sconvolto tutti.

Si chiama Alex Manna, 20 anni, l’ assassino di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta ieri a Nizza Monferrato, nell’ Astigiano, colpita ripetutamente al volto con pugni dal suo aggressore e uccisa. L’ennesimo femminicidio di questo 2026. La giovane avrebbe tentato di urlare e di difendersi, ma sarebbe stata strangolata, senza riuscire a sottrarsi alla violenza. Secondo le prime ricostruzioni investigative, i due non avevano una relazione sentimentale e Manna – che ieri pomeriggio ha confessato il delitto – risulterebbe già legato a un’altra persona, circostanza che non gli avrebbe impedito di tentare un approccio anche con Zoe.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Approfondimenti su Naudy Tragedia

“L’ha uccisa così”. Zoe Trinchero, fine terribile: la follia dietro l’omicidio della 17enne

Questa mattina a Torino è stato confermato il fermo di un uomo sospettato di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata senza vita nel suo appartamento.

Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «È stata strangolata»

Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nel fiume a Nizza Monferrato, in provincia di Alessandria.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Naudy Tragedia

Argomenti discussi: Carabiniere va in pensione e muore a 54 anni d'infarto tra le braccia della moglie; Lacrime dal cielo e sulla piazza per Zoe, uccisa per un no. Martedì a Nizza fiaccolata con Nizza futura alle 20.30 [FOTO E VIDEO]; L'ha uccisa così. Zoe Trinchero, fine atroce per la 17enne: cosa ha scatenato la follia dell'amico assassino; Zoe e Matilde morte a poche settimane di distanza, la scoperta shock: viene fuori solo adesso.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.