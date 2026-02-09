Una follia Morte Zoe choc dopo l’omicidio della 17enne | il dramma di Naudy

Una giovane di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata brutalmente uccisa a Nizza Monferrato. La polizia ha arrestato Alex Manna, 20 anni, che ha confessato di averla colpita ripetutamente al volto con i pugni. La comunità è sotto shock per un episodio che ha sconvolto tutti.

Si chiama Alex Manna, 20 anni, l’ assassino di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta ieri a Nizza Monferrato, nell’ Astigiano, colpita ripetutamente al volto con pugni dal suo aggressore e uccisa. L’ennesimo femminicidio di questo 2026. La giovane avrebbe tentato di urlare e di difendersi, ma sarebbe stata strangolata, senza riuscire a sottrarsi alla violenza. Secondo le prime ricostruzioni investigative, i due non avevano una relazione sentimentale e Manna – che ieri pomeriggio ha confessato il delitto – risulterebbe già legato a un’altra persona, circostanza che non gli avrebbe impedito di tentare un approccio anche con Zoe.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Naudy Tragedia

Questa mattina a Torino è stato confermato il fermo di un uomo sospettato di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata senza vita nel suo appartamento.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nel fiume a Nizza Monferrato, in provincia di Alessandria.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Naudy Tragedia

Argomenti discussi: Carabiniere va in pensione e muore a 54 anni d'infarto tra le braccia della moglie; Lacrime dal cielo e sulla piazza per Zoe, uccisa per un no. Martedì a Nizza fiaccolata con Nizza futura alle 20.30 [FOTO E VIDEO]; L'ha uccisa così. Zoe Trinchero, fine atroce per la 17enne: cosa ha scatenato la follia dell'amico assassino; Zoe e Matilde morte a poche settimane di distanza, la scoperta shock: viene fuori solo adesso.

Forse Zoe Trinchero poteva essere salvata. È il dubbio atroce che aleggia sulla morte della ragazza di 17 anni uccisa nella notte tra il 6 e il 7 febbraio a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. Al momento non è possibile sapere se sia morta per i pugni ricevuti, per st facebook

Zoe Trinchero e Matilde Baldi, il destino tragico delle due ragazze di Montegrosso d'Asti. L'infanzia insieme, l'amicizia e una morte assurda e precoce x.com