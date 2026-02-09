Una ballerina leccese nel cast dei balletti delle Olimpiadi Milano Cortina 2026

Silvia Serra, ballerina di 22 anni di Lecce, ha appena passato la selezione e si è unita al cast dei balletti delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Dopo 19 anni di studio e dedizione, ora partecipa a uno degli eventi più importanti dell’inverno, che unisce sport e spettacolo.

Silvia Serra, ballerina leccese di 22 anni, con alle spalle ben 19 anni dedicati allo studio della danza, entra dopo una rigorosa selezione nel cast dei balletti delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, un grande evento che celebra sport e inclusione nel segno dell'Armonia. Formata a Lecce presso il Centro di Formazione Danza della maestra Lilla Melillo, tre anni fa Silvia si trasferisce a Milano per intraprendere il percorso universitario. Qui si laurea con il massimo dei voti in Management, discutendo una tesi dal titolo "Diversità e inclusione nelle arti performative", tema che rispecchia profondamente il suo percorso umano e artistico, nonché lo spirito delle Olimpiadi italiane.

