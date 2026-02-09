Un tripudio di colori e di allegria per il Carnevale in Piazza

Ieri a Ponte San Nicolò si è svolta la XXI edizione del

Ieri 8 febbraio sette gruppi a piedi, 3 carri mascherati, 740 maschere e figuranti in sfilata, accompagnati da 50 tra banda e majorette, hanno attraversato le vie del paese davanti a un pubblico di circa 2mila persone Grande partecipazione e tanto entusiasmo per la XXI edizione del "Carnevale in piazza", che ha animato ieri 8 febbraio il territorio di Ponte San Nicolò con una sfilata ricca di colori, musica e creatività, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comunità. I numeri raccontano meglio di ogni parola il successo dell’evento. Sette gruppi a piedi, 3 carri mascherati, 740 maschere e figuranti in sfilata, accompagnati da 50 tra banda e majorette, hanno attraversato le vie del paese davanti a un pubblico di circa 2mila persone.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

