Un guaio a Kiev | gli americani sono in ritardo di 18 mesi nella consegna delle munizioni

Gli Stati Uniti stanno facendo fatica a rispettare i tempi di consegna delle munizioni promesse all’Ucraina. Due grandi aziende della difesa sono in ritardo di circa 18 mesi, lasciando Kiev senza le armi di cui ha bisogno. La situazione crea tensioni sul campo e solleva dubbi sulla capacità americana di mantenere gli impegni.

Un guaio a Kiev a proposito dell'assistenza militare americana. Due giganti dell'industria della difesa sono in ritardo di un anno e mezzo nella spedizione di un carico di proiettili. Le penali. L'esercito americano ha intenzione di far pagare delle penali a due giganti del complesso militare-industriale, la Northrop Grumman Corp. e la Global Military Products. Le due società appaltatrici della Difesa hanno infatti violato i termini contrattuali a seguito di un ritardo di ben 18 mesi nella consegna di proiettili di grosso calibro. Tali munizioni erano previste per l'Ucraina. Lo ha comunicato lo stesso U.

