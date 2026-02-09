Un coniglietto presto in orbita nello spazio ma di peluche
Un coniglietto di peluche sta per volare nello spazio, portato dall’astronauta Jessica Meir. La donna partirà dalla Florida con la missione SpaceX Crew-12 e raggiungerà la Stazione spaziale internazionale, che si trova a circa 400 km sopra la Terra. La bambina di Meir avrà così il suo compagno speciale in un viaggio che durerà diverse settimane.
Un coniglietto nello spazio: non però in carne e ossa, ma di peluche. A portarlo con sé sarà l’astronauta americana Jessica Meir, mamma di una bambina di tre anni e membro dell’equipaggio della missione SpaceX Crew-12, in partenza dalla Florida la prossima settimana per raggiungere la Stazione spaziale internazionale (Iss) che orbita a circa 400 km di distanza dal nostro Pianeta. Un pupazzo per sentirsi vicine. Gli astronauti hanno il permesso di tenere piccoli oggetti personali nei loro viaggi e Jessica Meir ha scelto il coniglietto di peluche per un motivo ben preciso: sua figlia ne possiede due identici e così hanno deciso che uno resterà con la piccola, mentre l’altro viaggerà con la mamma fino alla Iss. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
