Un coniglietto di peluche sta per volare nello spazio, portato dall’astronauta Jessica Meir. La donna partirà dalla Florida con la missione SpaceX Crew-12 e raggiungerà la Stazione spaziale internazionale, che si trova a circa 400 km sopra la Terra. La bambina di Meir avrà così il suo compagno speciale in un viaggio che durerà diverse settimane.

Un coniglietto nello spazio: non però in carne e ossa, ma di peluche. A portarlo con sé sarà l’astronauta americana Jessica Meir, mamma di una bambina di tre anni e membro dell’equipaggio della missione SpaceX Crew-12, in partenza dalla Florida la prossima settimana per raggiungere la Stazione spaziale internazionale (Iss) che orbita a circa 400 km di distanza dal nostro Pianeta. Un pupazzo per sentirsi vicine. Gli astronauti hanno il permesso di tenere piccoli oggetti personali nei loro viaggi e Jessica Meir ha scelto il coniglietto di peluche per un motivo ben preciso: sua figlia ne possiede due identici e così hanno deciso che uno resterà con la piccola, mentre l’altro viaggerà con la mamma fino alla Iss. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un coniglietto presto in orbita nello spazio... ma di peluche

Approfondimenti su Jessica Meir

L’industria italiana guarda con interesse allo spazio.

COUNTDOWN – DALLO SPAZIO ALLA TERRA è un programma di approfondimento prodotto da Libero Produzioni e Sky TG24, dedicato alle tematiche dello spazio e alla space economy.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

SILVILAGO. Non coniglio. Non mini-lepre. Non leprottino. Non coniglietto. Non lapin. SILVILAGO. E presto sarà chiaro perché chiamarlo in altro modo ha sempre avuto delle conseguenze... In elaborazione. Con effetti collaterali. facebook