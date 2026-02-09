La polizia ha arrestato un uomo di 40 anni di Avellino con un chilo di cocaina in casa. Gli agenti avevano già nel mirino l’uomo da tempo e ieri hanno trovato la droga nascosta tra le mura della sua abitazione. Ora si trova in carcere in attesa di processo.

Tempo di lettura: < 1 minuto ra da tempo monitorato il 40enne di Avellino trovato in possesso di un chilogrammo di cocaina che nascondeva all’interno della propria abitazione. Il blitz dei carabinieri si è reso necessario per impedire che l’uomo potesse disfarsi della droga e per lui è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere. In attesa della convalida da parte del Gip del Tribunale di Avellino della misura cautelare disposta dalla Procura, le indagini proseguono per risalire alla rete di complicità, che gli investigatori ritengono certa, grazie alla quale l’uomo aveva avviato una fiorente attività di spaccio nel capoluogo irpino e nell’hinterland. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un chilo di cocaina in casa, arrestato 40enne di Avellino

Approfondimenti su Avellino 40enne

Questa mattina a Avellino i Carabinieri hanno fermato un uomo di 40 anni con un chilo di cocaina in macchina.

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento di circa un chilo e mezzo di cocaina, oltre a 300 grammi di hashish e attrezzature per il confezionamento.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Avellino 40enne

Argomenti discussi: Fiumicino, ovuli di cocaina ingeriti e nascosti nelle parti intime. Arrestata con oltre un chilo di droga; ? Viavai sospetto, blitz all’alba: in casa quasi un chilo di droga; Blitz antidroga, 24enne arrestato con quasi un chilo di cocaina e 36mila euro; TREVISO | IN CASA 800 GRAMMI DI COCAINA E 36MILA EURO IN CONTANTI: 24ENNE ARRESTATO.

Sequestrarono una persona per importare 100 chili di cocaina dal Sudamerica, condanne dimezzate in AppelloConcordato in Appello tra i legali e il sostituto procuratore aggiunto. Per i principali imputati la pena passa da 18 anni e otto mesi a 7 anni e da 20 anni a ... ilsecoloxix.it

Avellino, quarantenne bloccato dai Carabinieri con un chilo di cocainaAVELLINO- Trovato in possesso di un panetto del peso di circa un chilo di sostanza stupefacente del tipo cocaina e una somma probabile provento di spaccio. Sono le accuse per cui un quarantenne avelli ... irpinianews.it

8-2-2026 serie B : Monza - AVELLINO. "Sono quasi 1.800 chilometri, tra andata e ritorno,la distanza che separa Monza da Avellino.Eppure, in quel settore ospiti,c’erano 2.200 irpini.Nel nostro mondo non sono i numeri a fare l’essere ultras.Non bastano le cifre facebook