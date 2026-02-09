un bobdominator di nome francesco

A Cortina, un bobbista tedesco con nome italiano ha attirato l’attenzione degli spettatori. Arrivato sulla pista Eugenio Monti, il atleta ha voluto rendere omaggio al campione italiano con un ritorno simbolico sulla stessa pista dove Monti conquistò tante vittorie. La scena si è svolta tra applausi e curiosità, mentre il pubblico seguiva con interesse questa visita speciale.

Gli incroci dello sport, a volte, sembrano fatti apposta. Prendete un bobbista tedesco con un nome italiano che arriva a Cortina per celebrare Eugenio Monti sulla pista Eugenio Monti. Francesco Friedrich è nato a Pirna, in Sassonia, ma siccome a suo padre piaceva la cultura italiana, ecco da qui un’identità che sembra la nostra. Poteva chiamarsi Franz, in pratica, ma comunque è nato e cresciuto teutonico, soprattutto da quando è passato dall’atletica alla guida dei missili del ghiaccio. Francesco va veloce, anche perché ha un frenatore di fiducia (Thorsten Margis). E soprattutto è uomo da record appunto, perché campione olimpico sia a due che a quattro a PyeongChang 2018 e a Pechino 2022, storica doppia doppietta mai riuscita prima a nessun altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

