' Un arcobaleno di emozioni' appuntamento per celebrare l' amore con i più piccoli

Mercoledì alle 17, i bambini e le famiglie si riuniscono per celebrare l’amore con l’evento ‘Un arcobaleno di emozioni’. L’appuntamento promette di portare colori e sensazioni positive, creando un momento di condivisione e allegria per tutti i partecipanti.

Emozioni e colori saranno gli ingredienti dell'appuntamento 'Un arcobaleno di emozioni' di mercoledì 11 alle 17.00 alla biblioteca comunale Bassani, per festeggiare l'amore in tutte le sue forme assieme ai più piccoli. Guidati da Rita Finetti, bambine e bambini dai cinque ai dieci anni.

